Durante una manifestazione organizzata da gruppi di ultradestra vicino all'Eurocamera, l'eurodeputata italiana di Avs è stata strattonata e trascinata per le spalle dalla polizia belga. L'evento si è svolto in Place du Luxembourg, con un video che documenta l'intervento delle forze dell'ordine. Nessuna comunicazione ufficiale sulle ragioni dell'azione o sui dettagli dell'intervento.

L'eurodeputata italiana di Avs, Benedetta Scuderi, è stata strattonata e trascinata per le spalle dalla polizia belga a margine della manifestazione per la remigrazione organizzata dai gruppi di ultradestra in Place du Luxembourg, a pochi passi dall'Eurocamera. A testimoniarlo, un video pubblicato sui social dalla stessa esponente di Alleanza Verdi e Sinistra: tra uno strattone e l'altro di due poliziotti, Scuderi urla " non riesco a capire ", e "tutto questo è folle". Poco prima l'eurodeputata aveva parlato con la stampa durante la contromanifestazione di protesta organizzata di fronte al Parlamento Europeo dalle forze progressiste all'Eurocamera, a pochi passi da Place du Luxembourg. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Avs, Benedetta Scuderi trascinata via a forza dalla polizia: ecco il video

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