Benedetta Scuderi si presenta come candidata nella lista di Marilena Griva a Valenza. La sua partecipazione apre un confronto diretto con i cittadini, incentrato su temi locali e sulle modalità per coinvolgere i giovani nel tessuto comunitario. La sua candidatura si inserisce in un quadro di aspettative e di discussioni sui progetti futuri della città. La campagna elettorale si svolge sotto i riflettori di queste sfide e delle proposte che verranno presentate.

? Domande chiave Come potrà la lista di Marilena Griva trattenere i giovani a Valenza?. Cosa porterà Benedetta Scuderi nel confronto diretto con i cittadini?. Perché la politica di Alleanza Verdi Sinistra punta sulla missione Gaza?. Come cambierà il rapporto tra istituzioni e quartieri dopo questo incontro?.? In Breve Incontro sabato 16 maggio ore 18 in Corso Garibaldi 77 a Valenza. Focus su diritti sociali, cultura e nuovi spazi di aggregazione per la comunità. Obiettivo contrastare l'emigrazione giovanile per motivi economici e sociali nel territorio. Riferimento alla missione di Benedetta Scuderi verso Gaza lo scorso settembre. Sabato 16 maggio alle ore 18, l’europarlamentare Benedetta Scuderi raggiungerà Corso Garibaldi 77 a Valenza per un incontro con la lista Alleanza Verdi Sinistra che sostiene Marilena Griva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valenza, Benedetta Scuderi in campo per la lista di Marilena Griva

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