L’Europa ha modificato le regole sull’Ets, il sistema di scambio di emissioni, con aggiornamenti ancora in fase di definizione. L’Italia non ha ottenuto una vittoria completa, poiché la questione rimane aperta e non risolta da mesi, mentre le imprese italiane affrontano già aumenti significativi dei costi energetici. La crisi di Hormuz ha accentuato le difficoltà del settore industriale, che si trova ora a dover fare i conti con le nuove normative europee.

Non è una vittoria dell’Italia, non del tutto almeno. Lo fosse stata, la questione si sarebbe risolta mesi fa, quando le imprese dello Stivale già boccheggiavano per colpa dell’impennata dei costi dell’energia, nei giorni in cui il mondo toccava con mano la crisi di Hormuz. Però almeno l’Europa ha mantenuto la parola, avviando una prima vera revisione del sistema per la tassazione del carbone, che nel gergo comunitario risponde al nome di Ets. Sono mesi, d’altronde, che il governo di Giorgia Meloni, anche sulla spinta di Confindustria, sta tentando di convincere Bruxelles a scardinare almeno in parte il meccanismo che forma il prezzo sul mercato all’ingrosso, modificando il sistema per cui i produttori di energia termica aggiungono il costo degli Ets nel prezzo a cui offrono la loro energia in Borsa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Europa riscrive l’Ets. La (mezza) vittoria italiana

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