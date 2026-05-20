Meteo | scoppia l’estate su mezza Europa
Un’ondata di caldo sta interessando l’Europa centro-occidentale, con temperature superiori di 10-12°C rispetto alle medie stagionali. A partire da mercoledì, un anticiclone subtropicale si è esteso dalla Penisola Iberica verso la Francia e, nel corso del fine settimana, ha raggiunto il Regno Unito, le regioni scandinave meridionali e altre aree della regione. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da giornate soleggiate e temperature elevate in diverse zone dell’Europa centrale e occidentale.
Estate sull’Europa centro-occidentale, valori anche di 1012°C sopra le medie - “Già a partire da mercoledì l'anticiclone subtropicale inizierà ad espandersi dalla Penisola Iberica verso la Francia ed entro il weekend raggiungerà il Regno Unito, la Scandinavia meridionale e gran parte della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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