Meteo | scoppia l’estate su mezza Europa

Un’ondata di caldo sta interessando l’Europa centro-occidentale, con temperature superiori di 10-12°C rispetto alle medie stagionali. A partire da mercoledì, un anticiclone subtropicale si è esteso dalla Penisola Iberica verso la Francia e, nel corso del fine settimana, ha raggiunto il Regno Unito, le regioni scandinave meridionali e altre aree della regione. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da giornate soleggiate e temperature elevate in diverse zone dell’Europa centrale e occidentale.

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