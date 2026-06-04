La Commissione europea ha approvato una flessibilità nelle spese energetiche, considerata da Fratelli d’Italia in Europa come una vittoria italiana. Il partito attribuisce questa decisione alla leadership della premier italiana. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle modalità o sui tempi dell’applicazione della flessibilità è stato fornito. La notizia riguarda esclusivamente la posizione del partito e il consenso europeo sulla misura.

Fratelli d’Italia in Europa non ha dubbi: la decisione della Commissione europea di consentire flessibilità sulle spese dell’energia «è una vittoria italiana ed è una vittoria di Giorgia Meloni». In due interviste distinte, a Il Tempo e al Sole 24 ore, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei Conservatori europei e Carlo Fidanza, capo delegazione di FdI-Ecr a Bruxelles rivendicano il risultato del governo e della Presidente del Consiglio. Procaccini: Breccia nel muro del ‘fondamentalismo’ europeo sui conti pubblici. Per Procaccini ««Ha prevalso la capacità dell’Italia e di Giorgia Meloni di costruire consenso attorno a una proposta ragionevole. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Energia e flessibilità, Procaccini e Fidanza: “Vittoria italiana, vittoria di Giorgia Meloni”

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