Una piattaforma di viaggio ha analizzato le spiagge italiane, considerando costi e qualità dell’esperienza. Sono stati valutati prezzi di lettini, Spritz e hotel, insieme a indicatori come le Bandiere Blu, le recensioni dei visitatori, le temperature e i livelli di affollamento. La ricerca ha evidenziato le località dove l’estate risulta più economica, offrendo un quadro completo delle opzioni per chi cerca un rapporto tra spesa e qualità.

La piattaforma di ricerca, comparazione e prenotazione di viaggi ne ha soppesato non solo i costi, ma anche la qualità dell'esperienza per mezzo di indicatori come Bandiere Blu, recensioni dei visitatori, temperature e affollamento. A conquistare il primo posto è Platja de Ponent a Benidorm, in Spagna, davanti a Playa de Rodas, nelle isole Cíes, e alla montenegrina Buljarica Plaža. Le spiagge migliori in Italia per prezzi (e bellezza) Ma il risultato più sorprendente è quello dell'Italia, unico Paese a piazzare ben tre lidi-arenili nella Top 10 continentale. Rimini è quarta assoluta, nonché ammiraglia della nostra penisola, seguita da Porto Selvaggio in Puglia (al sesto posto) e da Caminia sulla costa calabrese (decima). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lettino, Spritz e hotel: la mappa delle spiagge dove l'estate costa meno

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