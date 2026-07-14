La strana estate | spiagge vuote hotel pieni

Quest’estate si presenta con spiagge quasi deserte e hotel molto richiesti. I bagnini lamentano un calo di affluenza, definendo la stagione “fiacca”. Al contrario, gli albergatori riferiscono di un buon andamento, con molte richieste di sistemazioni per eventi sportivi, tanto da avere difficoltà a soddisfare tutte le prenotazioni. La situazione mostra un contrasto tra le percezioni di chi lavora in spiaggia e chi gestisce strutture ricettive.

I bagnini si lamentano per l’" estate fiacca ", ma gli albergatori parlano di una stagione buona, tant’è che chi gestisce l’ospitalità per gli eventi, soprattutto sportivi, fatica a trovare le camere necessarie. Come si spiega? Secondo chi opera nel mondo dell’ hôtellerie, questo è dovuto non alla scarsità di turisti, ma a più fattori: l’esercito degli sportivi non va al mare, sempre più vacanzieri, nonostante acquistino il pacchetto turistico che comprende camera in hotel, brandina e ombrellone in spiaggia, di fatto poi trascorrono le giornate in piscina e altri amano girare nell’entroterra. "Il trend del turismo dall’anno scorso è in aumento, se poi il cliente non va al mare è un discorso che dovremo capire meglio premette Bruno Bernabei, presidente di Costa Hotels - Food in tour . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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