Kate Middleton a Reggio Emilia | missione per il Reggio Approach

La principessa ha visitato Reggio Emilia per approfondire il modello educativo noto come Reggio Approach. Durante la sua permanenza, incontrerà esperti del settore e osserva pratiche educative adottate nella regione. La visita si svolge nell’ambito di un progetto promosso dalla Royal Foundation, che mira a integrare le metodologie italiane nel contesto internazionale. L’evento si svolge nell’arco di due giorni e si concentra sugli aspetti pedagogici e innovativi del metodo.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il modello emiliano la strategia globale della Royal Foundation?. Chi sono gli esperti che incontrerà la Principessa durante i due giorni?. Perché la Casa Reale ha scelto proprio il metodo di Reggio?. Quali nuovi standard educativi nasceranno dall'incontro tra Kate e gli insegnanti?.? In Breve Visita prevista per mercoledì 13 e giovedì 14 maggio 2026. Missione legata allo Shaping Us Framework lanciato nel febbraio 2025. Obiettivo espansione globale del Centre for Early Childhood fondato nel 2021. Reggio Emilia ospiterà Kate Middleton tra il 13 e il 14 maggio. Mercoledì 13 maggio 2026, la Principessa del Galles Catherine Elizabeth Middleton approderà a Reggio Emilia per una missione istituzionale legata allo sviluppo infantile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kate Middleton a Reggio Emilia: missione per il Reggio Approach Notizie correlate Kate Middleton a Reggio Emilia: il modello educativo Reggio Approach al centro della visita della Principessa del Galles il 13 e 14 maggioCome rivelato dalle pagine de Il Resto del Carlino, l’eccellenza scolastica italiana attira l’attenzione della corona britannica. Kate Middelton a Reggio Emilia. “Visita storica, la principessa è impaziente di arrivare”Reggio Emilia, 6 maggio 2026 – Una visita destinata a restare nella storia di questa città. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Kate torna in Italia: a Reggio Emilia in nome dell’infanzia; La principessa Kate a Reggio Emilia il 13 e 14 maggio; Kate in Italia. La principessa visiterà Reggio Emilia; Kate Middleton a Reggio Emilia: la principessa del Galles in città per conoscere il Reggio Emilia Approach. Kate Middleton a Reggio Emilia: il modello educativo Reggio Approach al centro della visita della Principessa del Galles il 13 e 14 maggioKate Middleton arriva a Reggio Emilia per studiare il Reggio Approach ed esplorare la grande eccellenza educativa della prima infanzia ... orizzontescuola.it La principessa Kate a Reggio Emilia il 13 e 14 maggioMiddleton, moglie dell'erede al trono del Regno Unito William, vuole studiare il modello di educazione della prima infanzia ... rainews.it Kate Middleton torna in Italia. È il suo primo viaggio all’estero dopo la malattia - facebook.com facebook La principessa Kate Middleton andrà a Reggio Emilia il 13 e il 14 maggio per un viaggio legato alla sua fondazione sull’infanzia x.com