Lettera aperta agli amici di FI | la palude spera di usarvi non permettetelo
Un gruppo di sostenitori di Forza Italia ha scritto una lettera aperta, avvertendo di non essere usato dal partito. La comunicazione si rivolge direttamente agli elettori, invitandoli a non lasciarsi manipolare. La lettera sottolinea che il partito potrebbe sfruttare la fiducia degli iscritti, senza offrire reali benefici. Nessuna figura politica o istituzionale viene nominata, e non ci sono dettagli su azioni concrete o eventi recenti.
C'è qualcosa che credo di sapere non tanto su Forza Italia quanto sui suoi elettori. Non me lo suggeriscono né i sondaggi né qualche sofisticata analisi di marketing politico: me lo raccontano le persone che incontro da anni per strada e sui social, giovani e meno giovani, telespettatori e telespettatrici di Rete 4, persone semplici o professionisti. Non tutti sono storicamente di provenienza di destra. Anzi: molti di loro, nella Prima Repubblica, votavano democristiano o liberale o socialista o repubblicano. E tutti sono animati da un sano e istintivo sentimento anti-comunista. Sanno, sentono che a sinistra domina incontrastato un atteggiamento intollerante, giustizialista, ostile al dissenso, incline all'«omicidio politico»: valse contro Craxi tanto quanto contro Berlusconi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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