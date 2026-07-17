Un gruppo di sostenitori di Forza Italia ha scritto una lettera aperta, avvertendo di non essere usato dal partito. La comunicazione si rivolge direttamente agli elettori, invitandoli a non lasciarsi manipolare. La lettera sottolinea che il partito potrebbe sfruttare la fiducia degli iscritti, senza offrire reali benefici. Nessuna figura politica o istituzionale viene nominata, e non ci sono dettagli su azioni concrete o eventi recenti.

C'è qualcosa che credo di sapere non tanto su Forza Italia quanto sui suoi elettori. Non me lo suggeriscono né i sondaggi né qualche sofisticata analisi di marketing politico: me lo raccontano le persone che incontro da anni per strada e sui social, giovani e meno giovani, telespettatori e telespettatrici di Rete 4, persone semplici o professionisti. Non tutti sono storicamente di provenienza di destra. Anzi: molti di loro, nella Prima Repubblica, votavano democristiano o liberale o socialista o repubblicano. E tutti sono animati da un sano e istintivo sentimento anti-comunista. Sanno, sentono che a sinistra domina incontrastato un atteggiamento intollerante, giustizialista, ostile al dissenso, incline all'«omicidio politico»: valse contro Craxi tanto quanto contro Berlusconi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Lettera aperta agli amici di FI: la palude spera di usarvi, non permettetelo

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