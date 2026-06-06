la minacciosa lettera aperta di zelensky a putin

Un documento pubblicato come lettera aperta di Zelensky indirizzata a Putin non sembra essere un invito al dialogo. La comunicazione è stata interpretata come una minaccia piuttosto che un tentativo di negoziato. La lettera è stata diffusa pubblicamente e ha suscitato reazioni diverse, ma la sua reale natura e intenti rimangono oggetto di analisi. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici del testo.

La lettera aperta di Zelensky a Putin, spacciata come un tentativo di avviare un negoziato, è tutt’altro. Non un’apertura diplomatica, ma una sequela di vanterie, sfide, insulti, intimidazioni, bugie invero inspiegabile. Non si comprende, infatti, a che scopo una tale missiva, che dice a Putin di prendere atto che la situazione della Russia è disastrosa sotto tutti i punti di vista, che gli accordi di Anchorage sono sepolti, e con essi Trump, e che lui stesso è finito o quasi e che deve affrettarsi ad accettare un negoziato alle condizioni di Kiev. Queste le condizioni: un incontro tra i due presidenti in un Paese neutrale previo cessate il... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Ucraina, nuovi attacchi russi a est. Zelensky: pronto a vedere Putin

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