La minacciosa lettera aperta di Zelensky a Putin

Da it.insideover.com 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un documento pubblicato come lettera aperta di Zelensky indirizzata a Putin non sembra essere un invito al dialogo. La comunicazione è stata interpretata come una minaccia piuttosto che un tentativo di negoziato. La lettera è stata diffusa pubblicamente e ha suscitato reazioni diverse, ma la sua reale natura e intenti rimangono oggetto di analisi. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici del testo.

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La lettera aperta di Zelensky a Putin, spacciata come un tentativo di avviare un negoziato, è tutt’altro. Non un’apertura diplomatica, ma una sequela di vanterie, sfide, insulti, intimidazioni, bugie invero inspiegabile. Non si comprende, infatti, a che scopo una tale missiva, che dice a Putin di prendere atto che la situazione della Russia è disastrosa sotto tutti i punti di vista, che gli accordi di Anchorage sono sepolti, e con essi Trump, e che lui stesso è finito o quasi e che deve affrettarsi ad accettare un negoziato alle condizioni di Kiev. Queste le condizioni: un incontro tra i due presidenti in un Paese neutrale previo cessate il... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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