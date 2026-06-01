In occasione della Festa della Repubblica, Euromò ha pubblicato una lettera aperta rivolta ai giovani, sottolineando il ruolo centrale di questa fascia nel futuro europeo e democratico del Paese. La lettera invita i giovani a essere protagonisti nella difesa della libertà e dei valori fondamentali. Nessuna altra informazione sui contenuti specifici del messaggio o sulle iniziative correlate.

Lettera aperta di Euromò per la Festa della Repubblica: i giovani al centro del futuro europeo e democratico del Paese.. Un appello civico alla comunità: radici italiane, orizzonte europeo, giovani generazioni protagoniste. In occasione della Festa della Repubblica, che si celebra il due giugno di ogni anno per ricordare la nascita della Repubblica Italiana, il Gruppo Culturale da Ventotene Schumann – Movimento civico – Euromò – ha deciso di scrivere una lettera aperta dall’importante valore sociale e civile: “Cari Italiani, gente semplice senza prefisso che come ogni anno si inchina alla nostra Repubblica che compie gli anni – esordisce la missiva a firma del fondatore e portavoce nazionale di Euromò, Rocco Tiso -. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Festa della Repubblica, lettera aperta di Euromò: “Giovani, difendete la libertà”

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