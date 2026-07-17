Letizia di Spagna ha indossato un abito in lino verde smeraldo con stampa floreale, firmato BYAN, durante un evento pubblico. Dopo una settimana di impegni ufficiali, la regina ha scelto un look etno-chic che ha suscitato interesse. L’abito si distingue per la sua eleganza semplice e il taglio raffinato. La scelta di stile ha attirato l’attenzione per la sua raffinatezza e facilità di replicabilità.

Dopo una settimana ricca di impegni istituzionali, Letizia di Spagna ha nuovamente attirato l’attenzione per una scelta di stile raffinata e facilmente replicabile. Per gli ultimi appuntamenti ufficiali prima della partenza della famiglia reale verso New York per assistere alla finale dei Mondiali di Calcio, la sovrana ha puntato su un outfit caratterizzato da linee femminili, materiali naturali e dettagli dal sapore artigianale. Il protagonista del look è un abito in lino del marchio spagnolo BYAN, una creazione che interpreta alla perfezione il trend etno-chic, sempre più presente nella moda estiva. La scelta conferma ancora una volta la predilezione di Letizia per capi sofisticati ma pratici, capaci di valorizzare la silhouette senza rinunciare alla comodità. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Letizia di Spagna conquista con un look etno-chic: abito in lino verde smeraldo, stampa floreale e stile elegante firmato BYAN.

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