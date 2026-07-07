Durante una visita all’Evelina London Children’s Hospital, Kate Middleton ha indossato un abito bianco con bottoncini neri di Suzannah London, già indossato in passato. La scelta mette in evidenza la sua abilità nel riutilizzare capi del suo guardaroba, creando look eleganti e riconoscibili. L’outfit è stato scelto per l’occasione pubblica, mantenendo uno stile sobrio e raffinato.

Per una recente visita all’Evelina London Children’s Hospital, Kate Middleton ha scelto un look che conferma una delle caratteristiche più riconoscibili del suo stile: la capacità di valorizzare capi già presenti nel guardaroba trasformandoli in vere icone di eleganza contemporanea. La Principessa del Galles ha infatti rispolverato un abito bianco firmato Suzannah London, caratterizzato da una linea pulita, bordature scure e una fila di bottoncini neri sul davanti. Un modello che fa eco allo stile cottagecore (accentuato dal bouquet in mano) capace di unire formalità e praticità, perfetto per un appuntamento istituzionale ma facilmente adattabile anche alla quotidianità. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Kate Middleton sceglie un elegante abito bianco con bottoncini neri firmato Suzannah London, già indossato in precedenza

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