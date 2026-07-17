Un passaporto di colore diverso rispetto a quello standard viene presentato in un aeroporto, attirando l’attenzione. Prima ancora di essere aperto, il libretto mostra il colore della copertina, che può variare. La scelta dei colori dei passaporti non ha un significato ufficiale, ma può differire tra paesi. La funzione principale rimane quella di identificare il documento come valido per l’ingresso e l’uscita dai confini internazionali.

Quando facciamo la fila ai controlli di sicurezza in aeroporto, il passaporto è il nostro lasciapassare per il mondo. Ma prima ancora di essere aperto e mostrato agli agenti di frontiera, quel piccolo libretto parla già di noi attraverso la sua copertina. Il colore del passaporto, infatti, non è una scelta casuale o solo estetica, ma rappresenta un vero e proprio manifesto dell’identità nazionale, riflettendo alleanze politiche, vicinanze geografiche e tradizioni religiose. Anche se l’ Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile (ICAO) impone regole rigidissime sui materiali, sull’inchiostro e sulle misure anticontraffazione, non dice assolutamente nulla sulla tinta della copertina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’estetica c’entra ben poco: che significato hanno i colori dei passaporti?

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