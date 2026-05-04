Oltre l’estetica | il significato spirituale delle treccine secondo Bibiana Alero

A Bergamo, una proprietaria di un negozio di parrucchieri ha spiegato che realizzare le treccine rappresenta un rito con un forte valore spirituale. Secondo quanto dichiarato, questa acconciatura aiuta a proteggere dalle energie negative. La donna ha sottolineato che molte persone non sono consapevoli di questa tradizione e del suo significato oltre l’aspetto estetico.

Bergamo. “Fare le treccine è un rito, le persone non lo sanno ma ha un forte valore spirituale. Ti proteggono dalle energie negative” – spiega Bibiana Alero, proprietaria del negozio Hairstylist di via San Bernardino. È una questione di energie: nell’ intrecciare i capelli, il parrucchiere trasmette un’energia al cliente. “È importante che la persona che le fa sia positiva, altrimenti le treccine tirano, fanno male. Le persone delle volte le fanno da chi offre il prezzo più basso ma è importante non basarsi solo su quello”. Bibiana ci tiene molto a trasmettere la propria cultura e a creare una connessione con i propri clienti. “Mi fa molto piacere quando le persone decidono di fare le treccine.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Anne Hathaway si fa il lifting, con le treccine nascoste ai lati delle orecchieAnne Hathaway è un’icona di bellezza senza tempo, il cui fascino sembra crescere di anno in anno. Leggi anche: Storia e significato del papillon: l’arte del nodo tra eredità sartoriale e ribellione estetica