In Europa si apre un nuovo dibattito legato all’inquinamento da PFAS, le sostanze chimiche artificiali note come forever chemicals. Tra i principali problemi evidenziati spicca soprattutto l’incapacità di queste di degradarsi nell’ambiente. L’ONG ambientalista ClientEarth, quindi, ha deciso di presentare un ricorso al Comitato europeo dei diritti sociali (ECSR). L’accusa è rivolta alle autorità del Belgio per non aver protetto i propri cittadini dai gravi rischi per la salute legati a questi composti. Secondo i dati raccolti da The Forever Pollution Project, infatti, il Belgio registra attualmente i livelli di contaminazione da PFAS più elevati di tutta l’Europa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Belgio, record europeo di PFAS: «Autorità informate da anni, ma hanno fatto ben poco»

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