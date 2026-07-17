Un furto in villa a Castel di Guido ha portato a un bottino di oltre 150mila euro. Un commerciante e la moglie sono stati derubati nei giorni scorsi durante un episodio legato all’aumento di furti in abitazione tipici dell’estate. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali sospetti o modalità del colpo. La zona ha registrato altri furti simili nelle ultime settimane, alimentando l’allarme tra i residenti.

Come ogni estate anche questa volta scatta l'allarme furti in abitazione. Un commerciante e la moglie sono stati derubati nei giorni scorsi nella loro villa a Castel di Guido. I ladri hanno approfittato della loro assenza per scavalcare il muro di cinta, forzare una finestra e quindi entrare nella loro abitazione dove hanno trovato la cassaforte, aperta con un frullino. Quindi sono fuggiti con un bottino composto da almeno 150mila euro in oggetti d'oro e gioielli. A dare l'allarme sono state le vittime al loro rientro a casa solo all'ora di pranzo di mercoledì scorso. Sul posto è intervenuta la polizia che ha effettuato un sopralluogo nella villa alla ricerca di evetuali tracce lasciate dai malviventi. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - L'estate dei furti in villa a Roma, svaligiata la casa di un commerciante a Castel di Guido: bottino di oltre 150mila euro

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