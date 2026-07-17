Un concerto interamente dedicato al Papa. Sabato 18 luglio, alle 21, il cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo ospiterà il «Concerto in onore del Santo Padre Leone XIV». Lo offre la diocesi suburbicaria di Albano, come segno tangibile di vicinanza al Pontefice, tornato a risiedere nei Castelli Romani dopo anni di assenza papale da quella sede estiva. Il vescovo Vincenzo Viva ha spiegato il senso dell’iniziativa con parole eloquenti e profonde, che manifestano l’entusiasmo di un momento così speciale: «La ritrovata presenza del Santo Padre sul nostro territorio diocesano ha riempito di gioia la nostra Chiesa locale e la gente che vi abita». 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Leone XIV, il concerto in onore del Papa che scalda il cuore di Roma

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Leone di Cristo, in onore di Papa Leone XIV

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Castel Gandolfo, dalla Diocesi di Albano un concerto in onore di Papa Leone XIVSabato 18 luglio alle 21, nel cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, si terrà un concerto in onore di Papa Leone XIV.

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Musica per papa Leone XIV a Castel Gandolfo: il 18 luglio un concerto in suo onore x.com

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