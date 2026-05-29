Il Papa Leone XIV indossa una croce sul petto che contiene reliquie di santi noti. La croce, simbolo di fede e tradizione, mostra frammenti di ossa o altri resti di figure religiose considerate grandi santi. Questa scelta evidenzia la connessione tra il Papa e i santi venerati nella Chiesa, rappresentando un segno di continuità e devozione. La reliquia è visibile sulla parte superiore della croce indossata dal Papa.

Simbolo di una Chiesa che cammina in comunione dei giganti della fede, la croce di Papa Leone XIV racchiude i frammenti dei santi più amati della storia. Questo perché in essa sono incastonate le reliquie di quattro figure importantissime nella spiritualità agostiniana. Si tratta innanzitutto delle reliquie di Sant’Agostino, e di quelle di sua madre, Santa Monica, modello di sposa e madre cristiana. Ci sono poi anche le reliquie di altri due santi agostiniani: San Tommaso da Villanova e il Beato Anselmo Polanco, che fu martire della fede nel corso della persecuzione religiosa in Spagna. È un frammento delle ossa del santo vescovo di Ippona la più significativa, non meno però delle altre, che vogliono rappresentare appartenenza, testimonianza e certamente una richiesta di protezione fondamentale. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Il segreto nel cuore del Papa: Leone XIV porta sul petto le reliquie dei grandi Santi

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FINALMENTE: PAPA LEONE XIV Rivela Il Terzo Segreto Di Fátima

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