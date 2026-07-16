Sabato 18 luglio alle 21, nel cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, si terrà un concerto in onore di Papa Leone XIV. L’evento è organizzato dalla Diocesi di Albano e si svolgerà alla presenza del Papa.

L’appuntamento è per sabato 18 luglio, alle ore 21, nel cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. In questa cornice si terrà, alla presenza del Papa, il “Concerto in onore del Santo Padre Leone XIV”, offerto dalla Diocesi suburbicaria di Albano. Un’iniziativa che vuole esprimere la gioia di avere il Pontefice che soggiorna nel territorio. E il Papa sarà presente all'evento - informa un comunicato - per ricevere questo "dono" che manifesta "vicinanza e affetto, con un momento di autentica bellezza". "La ritrovata presenza del Santo Padre sul nostro territorio diocesano – dice il vescovo di Albano, Vincenzo Viva – ha riempito di gioia la nostra Chiesa locale e la gente che lo abita. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - Castel Gandolfo, dalla Diocesi di Albano un concerto in onore di Papa Leone XIV

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