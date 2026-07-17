Leonardo Bove torna a casa | l' applauso degli amici

Un video diffuso sui social mostra il ritorno a casa di un ragazzo di 17 anni, ricoverato all'ospedale Niguarda dopo essere stato ferito a Crans-Montana. Nel filmato, amici e familiari lo accolgono con applausi. Il giovane è stato trasportato in Italia dopo l'incidente avvenuto in Svizzera. La famiglia ha condiviso alcune immagini del momento, senza fornire dettagli sulle condizioni di salute attuali.

Il video postato sui social con il ritorno a casa dal Niguarda del 17enne milanese ferito a Crans-Montana. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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