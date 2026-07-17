Un ragazzo di 16 anni, ferito nell’incendio di Capodanno a Crans Montana, è stato dimesso dall’ospedale Niguarda di Milano. L’incidente si è verificato il 1° gennaio e il giovane era stato ricoverato con ferite non gravi. Dopo alcuni giorni di degenza, è stato dimesso e le sue condizioni sono considerate stabili. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle sue condizioni o sul trattamento ricevuto.

Milano, 17 luglio 2026 – Arriva un’altra bella notizia per quanto riguarda i feriti italiani dell’incendio di capodanno a Crans Montana. E' stato dimesso questa mattina dall’ospedale Niguarda Leonardo Bove, 16 anni, tra i giovani più gravi del rogo e tra gli ultimi ad arrivare all'ospedale milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Nato a Milano, studente del liceo Virgilio e grande appassionato di calcio, Leonardo è stato ricoverato nell'ospedale di Zurigo prima di arrivare al Niguarda l'11 gennaio con ustioni sul 50% del corpo dove ha poi trascorso oltre sei mesi. Ovviamente il percorso di cura non è da ritenersi concluso: il giovane dovrà sottoporsi ancora a numerosi cicli di medicazioni e fisioterapia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ferito a Crans Montana, il 16enne Leonardo Bove è stato dimesso dal Niguarda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il difficile ritorno alla vita dei ragazzi di Crans Montana

Notizie e thread social correlati

Crans-Montana, dimesso dopo sei mesi il 16enne Leonardo BoveLeonardo Bove, 16 anni, è stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano dopo sei mesi di ricovero.

La gioia di Kean, ferito nell’inferno Crans-Montana: “Lascio l'ospedale di Niguarda, grazie a chi mi è stato vicino”Dopo quasi sei mesi di cure e controlli, un giovane rimasto gravemente ferito in una strage di Capodanno ha lasciato l’ospedale Niguarda di Milano.

Temi più discussi: Fatture inviate ai feriti di Crans-Montana, lo Stato italiano non si accollerà mai le spese; Stretta su bar e circoli a Bologna dopo la strage di Crans Montana: chiusi 8 locali fuorilegge; L'estate di Crans-Montana, oltre la tragedia di Capodanno; La riapertura dei locali dei Moretti a Crans-Montana? Una nuova e profonda ferita.

Ferito a Crans Montana, il 16enne Leonardo Bove è stato dimesso dal NiguardaTra giovani più gravi del tragico incendio avvenuto a capodanno, il giovane milanese è tornato a casa dopo una degenza di oltre sei mesi. In ospedale rimane ancora ricoverata Francesca Nota ... ilgiorno.it

Te ahi i Crans-Montana: Ng? whakah?utanga m? ng? whara me ng? kaupapa wh?nauLeonardo Bove, uno dei feriti più gravi del rogo di Crans-Montana, è stato dimesso dal Niguarda. Scopri come le famiglie dei sopravvissuti stanno lavorando per migliorare la sicurezza e supportare i g ... notizie.it