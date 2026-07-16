Durante la semifinale del Mondiale 2026 tra Argentina e Inghilterra, il commentatore ha perso la voce, esclamando «Non ci credo». La sua telecronaca, ricca di riferimenti a Messi, Maradona ed Einstein, ha generato reazioni contrastanti sui social. Le esultanze del commentatore e le sue parole hanno diviso gli spettatori, mentre la rimonta argentina ha suscitato grande emozione anche davanti ai microfoni della Rai.

Le sue esultanze e i riferimenti a Messi, Maradona ed Einstein dividono il pubblico. La rimonta dell’ Argentina contro l’ Inghilterra nella semifinale del Mondiale 2026 ha regalato emozioni non solo in campo, ma anche davanti ai microfoni della Rai. Protagonista è stato ancora una volta Lele Adani, che durante la telecronaca si è lasciato travolgere dall’entusiasmo per il successo dell’Albiceleste, arrivando quasi a perdere la voce. Le sue esultanze, ricche di citazioni e immagini epiche, hanno però diviso il pubblico: da una parte chi ha apprezzato la passione dell’ex difensore, dall’altra chi ha giudicato il suo racconto eccessivo. L’esultanza dopo il gol di Enzo Fernández. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Lele Adani perde la voce: «Non ci credo», poi la telecronaca di Argentina-Inghilterra divide il web

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lele Adani e la telecronaca sguaiata per l’Argentina: invoca lo spirito di Maradona, Rimedio imbarazzatoDurante una telecronaca di una partita tra Argentina e Inghilterra, il commentatore ha fatto riferimenti a Einstein e Maradona, cercando di evocare...

Mondiali 2026, Adani ancora al centro delle polemiche: la telecronaca divide il pubblicoDurante i Mondiali 2026, il commentatore tecnico della Rai è stato nuovamente al centro delle discussioni sui social, in vista della semifinale tra...

Temi più discussi: Mondiali in tv: vince l’Argentina, Lele Adani perde la voce; Lele Adani e la telecronaca sguaiata per l’Argentina: invoca lo spirito di Maradona, Rimedio imbarazzato; Non è vero, non è vero!: la rivolta del web contro Lele Adani tifoso urlatore di Lionel Messi; La Rai e Lele Adani. L'errore di volersi modernizzare aprendo le porte ai fenomeni del web.

quanto cazzo fa ridere lele adani sta per perdere la voce lui vuole messi nel suo letto adesso x.com

LASCIATE IN PACE LELE ADANI reddit

Lele Adani e la telecronaca sguaiata per l’Argentina: invoca lo spirito di Maradona, Rimedio imbarazzatoAdani show in telecronaca per l'Argentina vittoriosa contro l'Inghilterra: tira in ballo Einstein e Maradona, poi perde la voce per il gol di Lautaro ... fanpage.it

Perché Lele Adani tifa apertamente per l’Argentina e Messi: comincia tutto da un’amicizia fraternaAdani e la passione per l’Argentina nata per amore di un amico: Tutto è iniziato per stare vicino a Matias Almeyda ... fanpage.it