In un sondaggio online, il 50% dei partecipanti ha risposto che la legittima difesa dovrebbe essere sempre considerata valida, senza limiti di proporzionalità tra danno e risposta. L'altra metà ritiene invece che ci debba essere un limite di buon senso, per evitare eccessi. La discussione riguarda se sia giusto superare la proporzionalità tra azione e reazione in casi di difesa personale. La domanda posta riguarda l’eventualità di modificare o meno le regole attuali sulla legittima difesa.

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© Liberoquotidiano.it - Legittima difesa, secondo voi sarebbe giusto superare la "proporzionalità" tra danno e risposta?

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Arrestado por ver una enfermera desnuda,despierta visión de rayos X y conquista a una policía.

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