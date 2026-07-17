La Corte di Cassazione ha confermato la condanna definitiva di Mario Roggero per un episodio avvenuto alcuni anni fa. La sentenza ha analizzato il confine tra legittima difesa e vendetta, sottolineando come l’intervento fosse considerato sproporzionato rispetto alla minaccia iniziale. La vicenda ha acceso il dibattito pubblico sul tema, evidenziando le difficoltà nel distinguere tra autodifesa e reazione eccessiva. La decisione si inserisce in un contesto giuridico che cerca di chiarire i limiti di intervento in situazioni di emergenza.

La vicenda di Mario Roggero resterà tra le più controverse degli ultimi anni nel dibattito italiano sulla legittima difesa. La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione nei confronti del gioielliere di Grinzane Cavour, ritenuto responsabile dell’uccisione di due rapinatori e del ferimento di un terzo dopo l’assalto al suo negozio del 28 aprile 2021. Pochi minuti prima di costituirsi in carcere, Roggero ha affidato ai social un messaggio di saluto ai propri sostenitori, definendo quella condanna “un ergastolo” per la sua età e chiedendo che altri portino avanti la battaglia per una legge che, a suo giudizio, tuteli maggiormente chi è vittima della criminalità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Roggero, la condanna definitiva e il confine sottile tra legittima difesa e vendetta

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