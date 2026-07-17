Dopo la vicenda Roggero, si torna a discutere sulla legittima difesa e sull’eccesso di difesa. La legge italiana permette di usare le armi per proteggersi da un'aggressione, ma stabilisce limiti per evitare abusi. La normativa definisce cosa si intende per eccesso di difesa e quali circostanze possono giustificare l’uso delle armi. La questione è al centro di un dibattito pubblico e legale.

Dopo la vicenda Roggero, si riapre il dibattito sulla legittima difesa e sull’eccesso di difesa. Cosa prevede la legge italiana. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Legittima difesa ed eccesso, come funziona la legge

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