Il caso del gioielliere condannato per omicidio volontario si concentra sui pochi secondi tra la fine della rapina e gli spari nel parcheggio. La legge sulla legittima difesa viene contestata, poiché si valuta se i colpi siano stati giustificati dalla minaccia immediata. La condanna si basa sul fatto che l’azione è stata ritenuta sproporzionata rispetto alla situazione. Non sono stati menzionati precedenti o altri dettagli legali nel caso.

Il punto decisivo del caso Roggero – il gioielliere condannato per omicidio volontario perché uccise due rapinatori – è tutto in quei pochi secondi tra la fine della rapina e gli spari nel parcheggio. È lì che i giudici di primo e secondo grado hanno misurato il confine tra la legittima difesa e una reazione che, secondo i magistrati, diventa un atto offensivo: una “esecuzione”. Un verdetto poi confermato mercoledì dalla Cassazione tra l’indignazione dei partiti di destra vecchi e nuovi. La vicenda del gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour è diventata uno dei casi più discussi degli ultimi anni sul tema della difesa personale: da una parte... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché il gioielliere Roggero è stato condannato: cosa dice la legge sulla legittima difesa e i precedenti

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La condanna di Mario Roggero è definitiva: cosa ci dice questa vicenda...

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Mario #Roggero andrà in carcere Il gioielliere che ha reagito ad una rapina nel suo negozio da parte di due ladri, uccidendoli, va in cella Violato nella sua proprietà, terrorizzato dall’aggressione, ha sparato. Per difendersi Oggi vince il garantismo a senso unic x.com

Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero - Notizie - Ansa.it reddit

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