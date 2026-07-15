Perché il gioielliere Roggero è stato condannato | cosa dice la legge sulla legittima difesa e i precedenti

Da ilfattoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il caso del gioielliere condannato per omicidio volontario si concentra sui pochi secondi tra la fine della rapina e gli spari nel parcheggio. La legge sulla legittima difesa viene contestata, poiché si valuta se i colpi siano stati giustificati dalla minaccia immediata. La condanna si basa sul fatto che l’azione è stata ritenuta sproporzionata rispetto alla situazione. Non sono stati menzionati precedenti o altri dettagli legali nel caso.

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Il punto decisivo del caso Roggero – il gioielliere condannato per omicidio volontario perché uccise due rapinatori – è tutto in quei pochi secondi tra la fine della rapina e gli spari nel parcheggio. È lì che i giudici di primo e secondo grado hanno misurato il confine tra la legittima difesa e una reazione che, secondo i magistrati, diventa un atto offensivo: una “esecuzione”. Un verdetto poi confermato mercoledì dalla Cassazione tra l’indignazione dei partiti di destra vecchi e nuovi. La vicenda del gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour è diventata uno dei casi più discussi degli ultimi anni sul tema della difesa personale: da una parte... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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La condanna di Mario Roggero è definitiva: cosa ci dice questa vicenda...

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