Legge elettorale Stabilicum | tutte le novità e cosa prevede la riforma

La nuova legge elettorale, chiamata Stabilicum, ha superato l’approvazione alla Camera e si appresta ad arrivare al Senato. La maggioranza intende completare l’esame nelle commissioni prima della pausa estiva, con l’obiettivo di portarla in aula in autunno. La riforma prevede modifiche al sistema di voto e alle modalità di rappresentanza politica, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora resi pubblici. La discussione sulla legge continuerà nelle prossime settimane.

Dopo il via libera incassato alla Camera di Deputati, il testo della nuova legge elettorale, battezzata Stabilicum, sta per arrivare a Palazzo Madama. L’obiettivo della maggioranza è chiudere l’ esame nelle commissioni prima della pausa estiva, per poi approdare in Aula in autunno. Il percorso al Senato. La riforma elettorale del centrodestra sbarcherà in Senato la prossima settimana per l’incardinamento ufficiale nella commissione Affari Costituzionali. Lo scopo della maggioranza è sfruttare al massimo i giorni che restano prima della pausa estiva, così da lasciare al rientro solo la discussione e il voto finale in Aula. I lavori si preannunciano intensi, e il centrosinistra è pronto a dare battaglia e richiedere un ciclo di audizioni. 🔗 Leggi su Notizie.com

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