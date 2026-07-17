Legge elettorale Ronzulli | Avanti in Senato La riforma del voto è un successo Sarebbe piaciuta a Berlusconi

La riforma elettorale, approvata alla Camera, passa ora al Senato dove si discuterà nuovamente del sistema di preferenze. La senatrice ha dichiarato che il progetto continuerà il suo iter e che la riforma rappresenta un successo. Ha anche affermato che la proposta sarebbe stata apprezzata dall’ex presidente del consiglio. La legge prevede modifiche al metodo di voto e potrebbe essere soggetta a ulteriori modifiche prima dell’approvazione definitiva.

Roma, 17 luglio 2026 – D opo l’approvazione alla Camera, la riforma elettorale approda al Senato. Si riproporrà il nodo delle preferenze: qual è la sua posizione? “Partiamo dall’inizio: la notizia positiva è che finalmente abbiamo una legge elettorale grazie alla quale, come avviene per sindaci e presidenti delle regioni, chi prende un voto in più ha un premio di maggioranza ed è messo in condizione di governare stabilmente per cinque anni – avvisa Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato, esponente di punta di Forza Italia –. Questo è un successo che va ascritto alla coalizione di centrodestra e che tutti rivendichiamo. E poi se posso aggiungere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Riforma elettorale, Ronzulli: Su un emendamento non si apre una crisi di governo

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