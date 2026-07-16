Legge elettorale ok dalla Camera con voto segreto alla riforma 217 sì 152 no e 2 astenuti il testo passa al Senato

La Camera dei Deputati ha approvato la nuova legge elettorale con un voto segreto, ottenendo 217 consensi, 152 contrari e 2 astenuti. Il testo passa ora al Senato, dove sarà sottoposto alla discussione e alla votazione finale. La decisione di utilizzare il voto segreto ha caratterizzato il passaggio in aula, prima di arrivare alla fase successiva.

Il testo passa con il voto segreto a Montecitorio, e adesso andrà in Senato per il via libera definitivo Ok dalla Camera alla nuova legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il testo passa con il voto segreto a Montecitorio, e adesso andrà in Senato per il via libera definitivo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Legge elettorale, tensione alla Camera tra scontri in Aula e voto segreto

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