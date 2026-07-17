Alle 11:40 di questa mattina, la Camera dei deputati ha approvato con il primo voto favorevole lo Stabilicum, una legge elettorale. La maggioranza di destra si è ricomposta e ha applaudito, dopo giorni di discussioni e tensioni. Le opposizioni hanno protestato, criticando il testo. L’approvazione ha segnato un passo importante nel procedimento legislativo, con i numeri sul tabellone che hanno confermato il sostegno della maggioranza.

Il sospiro di sollievo arriva alle undici e quaranta del mattino. Quando i numeri che si accendono sul tabellone di Montecitorio permettono al centrodestra di alzarsi in piedi e sciogliersi in un applauso che allenta giorni (e notti) di tensione. Il weekend è salvo, e forse pure quel che resta della legislatura. Lo Stabilicum, la legge elettorale disegnata dai meloniani per blindare il bipolarismo e abbassare di molto il rischio di larghe intese, ribaltoni e "inciuci" post voto, riceve il primo via libera. Ora tocca al Senato, dove le audizioni potrebbero già partire nei prossimi giorni per il voto finale a settembre. Forse, ma è ancora presto per dirlo, mettendo la fiducia per evitare incidenti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Legge elettorale, primo sì alla Camera per lo Stabilicum: la destra si ricompatta, le opposizioni protestano

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