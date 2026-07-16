La Camera dei Deputati ha approvato con 217 voti favorevoli la nuova legge elettorale, che ora passerà al Senato per ulteriori valutazioni. Il voto, avvenuto tramite scrutinio segreto, ha seguito una discussione con cartelli delle opposizioni visibili in Aula. Immediatamente dopo il voto, i rappresentanti della maggioranza, in particolare quelli di Fratelli d’Italia, hanno festeggiato. La legge elettorale ha ottenuto il via libera in questa fase, segnando un passaggio importante nel processo legislativo.

Il voto finale, a scrutinio segreto, ha approvato il provvedimento che ora passa all'esame del Senato. Un secondo dopo il voto con cui il centrodestra ha dato il primo via libera alla legge elettorale alla Camera, scattano i festeggiamenti dei deputati di maggioranza, soprattutto tra i banchi di Fratelli d’Italia. Pienone nell’emiciclo, come per i voti determinanti, i deputati del centrodestra si sono alzati in piedi, tra applausi e strette di mano. Già poco prima dello scrutinio, i parlamentari di FdI si erano alzati diverse volte in piedi durante l’intervento del responsabile organizzativo del partito, Giovanni Donzelli, tra i più duri nei confronti delle opposizioni. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Via libera della Camera alla legge elettorale con 217 sì. Cartelli delle opposizioni in Aula

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Legge elettorale, via libera della Camera: scontro maggioranza-opposizioni

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