Una norma sulla legge elettorale è stata approvata con il sostegno di Forza Italia, che stabilisce che siano validi solo i voti del primo dei non eletti. La maggioranza ha promosso e approvato l'emendamento, sostenendo che il centrosinistra fosse a conoscenza della modifica. Tuttavia, i rappresentanti del centrosinistra hanno negato di averne avuto informazione e hanno votato contro la proposta.

Dalla maggioranza, che ha promosso e approvato l'emendamento, giurano che il centrosinistra «sapesse». Nonostante i diretti interessati neghino e, alla fine, abbiano votato contro. La norma anti-frammentazione, inserita nello Stabilicum, avvantaggia loro e soprattutto Italia viva, unica forza con il "simbolo" in Parlamento e, quindi, nelle condizioni di farsi capofila naturale dei centristi. L'emendamento Se con il Rosatellum le liste tra l'1% e il 3% non ottenevano seggi, ma i loro voti potevano essere conteggiati nel totale della coalizione, ora si cambia: quelle sotto lo sbarramento del 3% e che non siano la lista del "miglior perdente" non concorreranno alla determinazione della cifra elettorale nazionale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Legge elettorale, passa (voluta da Fi) la norma pro-Renzi: validi solo i voti del primo dei non eletti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Schlein ha spiegato le ragioni del No al referendum giustizia

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, Ciriani: “Entro giugno la prima lettura. Da Schlein & c. solo no”. Renzi con loro? “Un’assicurazione per la vita”Mercoledì si terrà alla Camera una riunione dei capigruppo con il presidente Fontana, durante la quale verrà richiesta la calendarizzazione della...

Legge elettorale passa alla Camera: con 217 voti a favore e 152 contrari. Bagarre in AulaLa legge elettorale è stata approvata alla Camera con 217 voti favorevoli e 152 contrari, passando ora al Senato.

Temi più discussi: Legge elettorale: premio di maggioranza e liste bloccate, cosa prevede la riforma voluta da Meloni; La Camera dei deputati ha approvato la nuova legge elettorale, che ora passa al Senato; Cosa prevede la riforma della legge elettorale; Governo Meloni battuto sulle preferenze, opposizione chiede dimissioni.

Approvata la #leggeelettorale alla Camera. Via libera definitivo alla riforma voluta dalla maggioranza, approvata con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. Il testo passa ora all'esame del Senato buff.ly/PknL6hh x.com

La legge elettorale passa al Senato - IL LIVE DELLA GIORNATAI voti contrari sono stati 152, gli astenuti due. Il voto è stato segreto. Cartelli delle opposizioni in Aula: 'E' truffa, a casa' (ANSA) ... ansa.it

La Camera dei deputati ha approvato la nuova legge elettorale, che ora passa al SenatoLa Camera dei Deputati ha approvato la nuova legge elettorale, voluta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista delle elezioni politiche del 2027. Si è votato con voto segreto e le perso ... ilpost.it