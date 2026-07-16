La legge elettorale è stata approvata alla Camera con 217 voti favorevoli e 152 contrari, passando ora al Senato. La votazione si è svolta con una certa tensione tra maggioranza e opposizioni, che non hanno trovato un accordo su modifiche relative alla parità di genere. Sono stati registrati anche due astenuti. Nessuna modifica è stata inserita nel testo durante la discussione in Aula.

ROMA – L’Aula della Camera ha approvato la legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa all’esame del Senato. Nell’Aula non è stata trovata l’intesa, tra maggioranza e opposizioni, su correzioni al testo orientate alla parità di genere. L’Assemblea ha invece trovato l’unanimità nel concedere il voto agli elettori fuori sede. Potranno andare al seggio più vicino, per le elezioni politiche, europee e referendum, quanti si troveranno fuori dal proprio Comune per motivi di lavoro, studio o salute. Per questo sarà sufficiente iscriversi in specifici elenchi comunali. La proposta di legge ridisegna, poi, le circoscrizioni elettorali estere, riducendole da quattro a due (una per l’Ue, l’altra per il resto del mondo). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Legge elettorale passa alla Camera: con 217 voti a favore e 152 contrari. Bagarre in Aula

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Nuova legge elettorale, via libera della Camera: 217 sì e 152 no, ora il testo passa al Senato

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