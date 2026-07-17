Legge elettorale il centrodestra senza Futuro Nazionale non arriva al 42%

Da quifinanza.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrodestra non supera il 42% senza il sostegno di Futuro Nazionale, secondo le stime. La nuova legge elettorale, chiamata anche Stabilicum o Melonellum, è stata approvata alla Camera, ma deve ancora essere discussa e approvata dal Senato. La sua implementazione potrebbe incontrare ostacoli nelle prossime fasi legislative.

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La nuova legge elettorale, lo Stabilicum o la Melonellum, è stata approvata alla Camera. Non è ancora definitiva, serve un ulteriore passaggio al Senato e la strada potrebbe non essere senza ostacoli. Al netto di questo, se si andasse al voto oggi stesso, quale coalizione vincerebbe? Una cosa è certa: come dichiara il sondaggista e presidente di YouTrend Giovanni Diamanti, questa è una legge elettorale che spingerà i partiti a costruire coalizioni più larghe possibili. Stare fuori non sarà facile e anche in quel caso servirà creare aggregazioni. Il nodo cruciale è Futuro Nazionale (al 6,7%), il partito di Roberto Vannacci che in poco tempo è riuscito a sfilare parte dell’elettorato al centrodestra, in particolar modo alla Lega che è crollata al 4,9%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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