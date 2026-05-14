In una seduta del Consiglio regionale, il voto su collegio unico e giunta allargata è stato rinviato dopo che l’aula è stata interrotta improvvisamente. La maggioranza si è mostrata divisa sulle riforme, mentre le opposizioni hanno lasciato l’aula. La discussione si è conclusa con il rinvio della seduta, che non si è tenuta come previsto. La situazione politica nel centrodestra resta tesa, con alcuni esponenti che rischiano di perdere il sostegno e di compromettere la stabilità dell’assemblea.

L'Aquila - Maggioranza divisa sulle riforme, opposizioni fuori dall’aula e Consiglio regionale rinviato: il voto su collegio unico e giunta allargata slitta ancora, tra accuse politiche incrociate. La seduta del Consiglio regionale d’Abruzzo si è interrotta per la mancanza del numero legale, proprio nel passaggio politicamente più delicato: la discussione sulla proroga della Commissione speciale Statuto e legge elettorale, collegata al tema del collegio unico regionale e all’ipotesi di allargamento della giunta. Il dato formale è il rinvio dei lavori. Il dato politico, invece, è diventato subito terreno di scontro tra maggioranza e opposizione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Legge elettorale, Marsilio rischia: centrodestra senza numeri e seduta salta all’improvviso

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