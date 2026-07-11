Legge elettorale arriva il voto per i fuorisede L’emendamento del centrodestra | Abbiamo mantenuto l’impegno
Il Parlamento ha approvato un emendamento alla legge elettorale che introduce il voto per i cittadini fuorisede. La modifica è stata presentata dal centrodestra, che ha dichiarato di aver mantenuto un impegno in tal senso. Attualmente, solo Italia, Malta e Cipro non prevedono modalità di partecipazione elettorale per chi risiede fuori dal proprio comune di residenza, secondo i dati dell’Unione Europea. La legge entrerà in vigore con le prossime consultazioni.
Roma, 11 luglio 2026 - La mappa dell’Unione europea è impietosa: solo tre Paesi, Italia, Malta e Cipro, non prevedono forme di partecipazione elettorale per i fuorisede, cioè chi studia o lavora o si sta curando fuori dal proprio comune di residenza. Passi per Malta e Cipro, piccoli Stati insulari nei quali, tutto sommato, tornare a casa è più o meno fattibile, ma l’Italia no. La mappa è impietosa, ma probabilmente sarà presto aggiornata, e anche l’Italia dovrebbe finire tra quei virtuosi che, tra voto a distanza o per delega o anticipato o elettronico, permettono anche ai fuorisede di votare. La battaglia è storicamente dei partiti e... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Legge elettorale e fuori sede
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