legge elettorale con stabilicum centrodestra ha maggioranza solo con vannacci

Ma come cambierebbe la maggioranza parlamentare se si votasse oggi con il nuovo sistema? Analizzando i risultati di un sondaggio realizzato daYouTrendper Sky TG24, emerge come lo Stabilicum permetterebbe al centrodestra di restare al governo solamente se ques’ultimo facesse entrareFuturo Nazionale di Roberto Vannacci all’interno della coalizione. In caso contrario, la nuova legge premierebbe ilCampo largo. Stando al primo dei due scenari presi in considerazione dall’azienda di sondaggi, se il generale si unisse a Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, il centrodestra raggiungerebbe il traguardo di divenire laprima coalizione del Paese, raccogliendo il48,5%dei voti ed accaparrandosi222 seggi alla Camera e 113 al Senatoper effetto delpremio di maggioranza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Come funziona la legge elettorale Stabilicum di Meloni: centrodestra vs campo largo, chi vincerebbe

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