Secondo un’elaborazione di Youtrend pubblicata dal Corriere della Sera, la coalizione di centrosinistra, senza l’inclusione di Azione di Carlo Calenda, si trova in lieve vantaggio rispetto al centrodestra nella corsa alle prossime elezioni, con una percentuale complessiva del 45,1% contro il 45%. La stima si basa sulla Supermedia dei sondaggi YoutrendAgi e non prende in considerazione Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. La situazione appare molto equilibrata tra le due principali forze politiche.

Una elaborazione di Youtrend per il Corriere della Sera, sulla base della Supermedia dei sondaggi YoutrendAgi, vede il Campo largo, senza Azione di Carlo Calenda, in leggerissimo vantaggio sul centrodestra, non considerando Futuro nazionale di Roberto Vannacci: 45,1% contro il 45%. Se si votasse con la nuova legge elettorale non ancora approvata, il centrosinistra otterrebbe una netta vittoria, anche solo per un decimale, grazie al premio di maggioranza. Ecco dunque che, per entrambe le coalizioni, risulterebbero estremamente decisivi i voti di Italia Viva e Futuro Nazionale Le prossimeelezioni del 2027sono dietro l’angolo giacché, per i tempi della politica, un anno e mezzo (sempre che il governo arrivi alla fine naturale della legislatura ndr) è niente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Legge elettorale, con lo Stabilicum Calenda e Vannacci decisivi per le due coalizioni

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