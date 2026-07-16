Dopo lo scivolone sulle preferenze, oggi la riforma della legge elettorale dovrebbe (con i chiari di luna il condizionale è d'obbligo) superare il primo ostacolo ed essere varata dalla Camera. Sarebbe il primo sì, previsto intorno a mezzogiorno, in attesa di passare poi al Senato: prima in commissione e poi in aula, a Palazzo Madama, forse a settembre. L'impianto generale della riforma voluta dalla maggioranza resta quello di partenza: premio di maggioranza per chi supera il 42 per cento, indicazione del candidato premier e ritorno al proporzionale puro se nessuno raggiunge la soglia prevista. Passa anche la norma sul voto dei fuorisede, frutto di un accordo bipartisan. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Legge elettorale, come sarà? Premio di maggioranza dopo il 42% e preferenze. Le novità dello "Stabilicum" (con liste bloccate)

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NUOVA LEGGE ELETTORALE, COME SARÀ E COSA CAMBIA. GHELFI: BALLOTTAGGIO, COLLEGI, CHI È FAVORITO

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