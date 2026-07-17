Legambiente e il Comune hanno sottolineato l’urgenza di agire contro il cambiamento climatico, invitando i cittadini a rispettare le responsabilità ambientali. La frase di un rappresentante dell’associazione evidenzia la necessità di intervenire subito, senza aspettare. Non si tratta di pessimismo, ma di un impegno concreto per promuovere comportamenti sostenibili. La comunicazione si rivolge a tutti, sottolineando che ogni individuo ha un ruolo nel contrastare i cambiamenti climatici.

"Non siamo pessimisti, ma ambientalisti, e dobbiamo aprire delle finestre perchè ogni cittadino deve fare il suo dovere". Con questo pensiero Angelo Gentili, componente della segreteria nazionale di Legambiente, ha dato la sua chiave di lettura sul cambiamento climatico per combattere il quale – appunto – ciascuno di noi deve fare la propria parte, iniziando dalle azioni che possiamo attuare in casa: "Ad esempio – dice Gentili – facendo la raccolta differenziata in maniera costante e corretta". Una riflessione (e un invito) fatta in vista della trentottesima edizione di Festambiente che si terrà dal 5 al 9 agosto a Rispescia ed emersa ieri durante l’incontro dal titolo ’Strategie e prospettive del Comune di Grosseto per la tutela e la sostenibilità del litorale costiero’ che si è svolto nello stabilimento ’Grifomare’ di Principina a Mare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Legambiente e Comune: "Il cambiamento climatico va combattuto qui e ora"

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