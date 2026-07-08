Durante la quinta tappa del Tour de France 2026, i corridori hanno affrontato temperature superiori ai 35 gradi, con alcune squadre che hanno utilizzato giubbotti refrigeranti e si sono fermate per continue docce d’acqua. I ciclisti sono visibilmente affaticati, e le scorte di ghiaccio sono esaurite. Un corridore ha commentato che il cambiamento climatico si sta manifestando chiaramente.

Caldo estremo, temperature insostenibili e in media superiori a 35 gradi, giubbotti refrigeranti e continue docce d’acqua durante la corsa. Il Tour de France 2026 è arrivato alla quinta tappa, ma il tema dominante non è più soltanto la lotta per la maglia gialla, passata ieri sulle spalle del norvegese Torstein Træen. A tenere banco è l’emergenza caldo, che sta mettendo sotto pressione corridori e organizzatori. Dopo quattro frazioni disputate con temperature medie superiori ai 35 gradi, il gruppo alza la voce contro ASO e UCI, accusate di non aver applicato con sufficiente decisione il Protocollo HTP (Hot Temperature Protocol), aggiornato proprio quest’anno per affrontare le ondate di calore sempre più frequenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tour de France, polemica durissima per il caldo estremo. I corridori allo stremo: finite le scorte di ghiaccio. Trentin: “Il cambiamento climatico è qui”

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