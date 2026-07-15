Nella capitale, alcuni piccioni sono stati equipaggiati con sensori miniaturizzati e non invasivi. Questi uccelli volano liberi tra le vie della città, raccogliendo dati su cambiamenti climatici e inquinamento. Le apparecchiature sono state installate sui loro corpi senza disturbare i volatili, permettendo di monitorare l’ambiente in modo continuo e discreto. Il progetto utilizza gli uccelli come strumenti di osservazione ambientale.

Sembrano normali piccioni in volo sulla Capitale. Nella pratica, sono dotati di sensori miniaturizzati e non invasivi, che consentono di muoversi liberamente in aree urbane e suburbane. Mentre si spostano, gli uccelli, insieme a informazioni relative al loro movimento, raccolgono dati di geolocalizzazione in tempo reale, consentendo la creazione di mappe dettagliate delle concentrazioni di CO2. Un approccio che permette la raccolta di dati ad alta risoluzione, riducendo in modo significativo il consumo energetico e l’impronta di carbonio dei dispositivi di osservazione tradizionali. Per l'esperimento, già portatore di dati interessanti per la Capitale e i suoi dintorni, a Roma Tre è stato attribuito il Sopra Steria, primo Grand Prize europeo per un’intelligenza artificiale sostenibile. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Cambiamento climatico e inquinamento, ora il monitoraggio è affidato ai piccioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Allergia ai pollini, sintomi fino a 2 settimane in più con il cambiamento climatico: lo studio su The LancetUn rapporto pubblicato su The Lancet Countdown evidenzia come il cambiamento climatico stia allungando la stagione dei pollini in Europa rispetto...

Dall’asfalto riflettente ai corridoi verdi: così il caldo estremo costringe a ripensare le metropoli. Città-spugna contro il cambiamento climaticoLe temperature estive hanno superato i 40 gradi, costringendo le città a modificare le strutture.

Temi più discussi: Come le ondate di calore europee influenzano l'inquinamento atmosferico; Clima e salute, il rischio che non riguarda solo il pianeta; Caldo record, l'Italia guida gli sforzi per annacquare le norme green dell'Unione europea: meglio salvare il clima o i posti di lavoro?; Big Jump 2026 a Vignola.

Open Badge ‘Effetti ambientali e urbani del cambiamento climatico’ unina.it/it/w/open-badg… x.com

Cambiamento climatico e inquinamento aumentano il rischio di ictus, secondo uno studioSecondo la World Stroke Organization, il cambiamento climatico e l’inquinamento atmosferico potrebbero essere collegati a un maggiore rischio di ictus. I cambiamenti ambientali aggravati dal ... it.euronews.com

Cambiamento climatico e inquinamento ambientale peggiorano malattie neurologicheClima, inquinamento ambientale e incremento delle patologie neurologiche hanno una relazione di causalità per quanto riguarda incidenza e manifestazioni. L’evidenza emerge da una review condotta dalla ... quotidianosanita.it