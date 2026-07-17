Leclerc e il Mondiale | Se non dovesse vincerlo la Ferrari spero tocchi ad Antonelli

Il pilota ha dichiarato di aver modificato il proprio stile di guida, abbandonando le tecniche adottate nel corso della carriera. Questa scelta arriva in un momento in cui si discute di un possibile vincitore del campionato mondiale di Formula 1, con il pilota che ha espresso la speranza che il titolo vada a un altro concorrente nel caso in cui la Ferrari non riuscisse a conquistarlo. Non sono stati forniti dettagli su come questa reinvenzione influenzerà le gare future.

La soluzione non poteva che arrivare da lui: “Ho reinventato il mio modo di guidare, dimenticando stili e approcci che ho seguito per tutta la mia carriera”. Ed era forse questo l’unico modo per scrollarsi di dosso quella zavorra che Leclerc si portava dietro da troppi GP, negativi come il suo umore prima del successo di Silverstone. “Non lo nascondo, è stato un periodo davvero difficile”, ammette a Sky con la sua solita onestà, “ma ora ho capito come controllare questa macchina in modo più naturale”. Una buona notizia per l’ambiente rosso, che dopo aver ritrovato Hamilton aspettava soltanto Charles. “Io non ho mai smesso di lavorare. Sapevo che abbassando la testa i risultati sarebbero arrivati”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Leclerc e Hamilton inaugurano la nuova Ferrari

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