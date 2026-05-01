Ferrari e Leclerc scatenati nelle libere a Miami Hamilton è 4° davanti ad Antonelli

Nelle prime libere del Gran Premio di Miami, la Ferrari ha mostrato un buon passo con il suo pilota monegasco che ha concluso con il secondo miglior tempo, davanti a Verstappen e Piastri. La scuderia ha portato numerosi aggiornamenti sulla SF-26, mentre Hamilton si è posizionato in quarta posizione, subito dietro ad Antonelli. La sessione ha visto anche la presenza di altri piloti in evidenza, in una giornata caratterizzata da numerose prove e confronti tra le vetture.

La Formula 1 è tornata. Lo ha fatto con l’unica sessione di prove libere in programma nel weekend di gara a Miami, il secondo con format Sprint della stagione, dalla durata eccezionale di 90 minuti anziché dei tradizionali 60 previsti per le FP1. Mezz’ora di tempo extra in pista concessa dalla Fia per garantire a tutti i team di provare le modifiche al regolamento apportate nel corso del lungo stop di aprile e, contestualmente, per valutare al meglio i tanti aggiornamenti portati dalle squadre nel quarto appuntamento del campionato, così da arrivare alle qualifiche sprint del pomeriggio in una condizione ottimale. Aggiornamenti portati in...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari e Leclerc scatenati nelle libere a Miami. Hamilton è 4° davanti ad Antonelli Notizie correlate Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli svetta nelle prove libere, Hamilton e Leclerc valutano le novità in Ferrari Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Leclerc leader delle libere davanti ad Antonelli! Hamilton in scia Altri aggiornamenti Ferrari e Leclerc scatenati nelle libere a Miami. Hamilton è 4° davanti ad AntonelliIl Cavallino, che ha portato tanti aggiornamenti sulla SF-26 parte bene con il monegasco che precede Verstappen (Red Bull) e Piastri (McLaren). Il bolognese della Mercedes subito veloce ma poi rallent ... msn.com Jock Clear: Ferrari non si aspettava che Hamilton eguagliasse subito Leclerc.Con un avvio forte della stagione, molti hanno notato come Hamilton stia anche influenzando il suo compagno di squadra, Charles Leclerc, spingendolo oltre i suoi limiti. Secondo Clear, le sue ... napolipiu.com