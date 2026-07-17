Lecce | Moda e vino Donne del sud
Mercoledì 15 luglio è iniziata l'iniziativa “Moda e Vino” a Lecce, promossa dall'Associazione di volontariato Donne del Sud. L'evento mira a valorizzare il patrimonio enologico utilizzando il linguaggio della moda. La manifestazione coinvolge diverse attività legate al settore vinicolo e alla moda, senza specificare ulteriori dettagli sui partecipanti o le modalità.
Di seguito il comunicato: È partita ufficialmente mercoledì 15 luglio “Moda e Vino”, iniziativa dell’Associazione di volontariato Donne del Sud, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio enologico attraverso il linguaggio della moda. L’iniziativa è stata presentata al pubblico nei locali di Old House, in Via Taranto, 7 a Lecce, alla presenza dei rappresentati delle varie aziende coinvolte. Nato nel 2010 e ospitato nel 2012 presso il Palamento Europeo a Straburgo, “Moda e Vino” viene riproposto con uno scopo benefico ben preciso, quello di sostenere il progetto “Giallo e Rosso per sempre”, pensato per i residenti delle RSA locali a cui verrà data la possibilità di usufruire di un abbonamento per seguire le partite dell’U. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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