Chopin e Beksi?ski a Lecce | il Balletto del Sud danza l’anima

A Lecce, il Balletto del Sud presenta uno spettacolo che unisce le composizioni di Chopin con le immagini di Beksinski. La performance vede coinvolti ballerini e artisti che interpretano questa fusione tra musica e visioni visivamente intense. La serata esplora come le opere del compositore e dell’artista uniscono emozioni e atmosfere, offrendo al pubblico un’esperienza artistica immersiva e diversa dal solito.

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? Punti chiave Come può la musica di Chopin dialogare con le visioni di Beksi?ski?. Chi sono i protagonisti che daranno vita a questo racconto d'ombra?. Dove si possono acquistare i biglietti per questa prima assoluta?. Perché questa produzione segna un cambio di rotta per il Balletto del Sud?.? In Breve Coreografia di Fredy Franzutti presso il Teatro Apollo di via Salvatore Trinchese 13A.. Biglietti disponibili da 10 euro per loggione fino a 25 euro per poltronissime.. Prevendite gestite presso la sede di via Biasco 10 o sul sito ciaotickets.com.. Compagnia attiva dal 1995 con temi legati a George Sand e Beksi?ski.. Il Teatro Apollo di via Salvatore Trinchese 13A accoglierà domenica 10 maggio alle ore 19:00 la prima assoluta di Notturno interiore, nuova produzione del Balletto del Sud che esplora le ombre dell’anima umana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chopin e Beksi?ski a Lecce: il Balletto del Sud danza l’anima ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Danza ’Arte e balletto’, campioni in vetrinaContinuano i grandi successi della scuola di danza “Arte e balletto” che da poche settimane ha trasferito la sua sede in via del Bozzo Sud:... Bisceglie si anima: la danza invade le piazze e i vicoli del centro?? Cosa sapere La compagnia Sonenalé porta la danza in Piazza Vittorio Emanuele II a Bisceglie il 29 aprile. Argomenti più discussi: Al Teatro Apollo di Lecce la prima assoluta di Notturno interiore; Notturno interiore, il nuovo viaggio nella danza di Fredy Franzutti; Balletto del Sud: debutto in prima assoluta con Notturno Interiore al Teatro Apollo di Lecce.