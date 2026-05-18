Aperitivi con le donne del vino | al Caffè Dante un dialogo tra vino e cinema

Da veronasera.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 21 maggio, alle 19, al Caffè Dante Bistrot di Verona, si svolgerà un evento che unisce due mondi simbolo dell’Italia: il vino e il cinema. Durante l’aperitivo, i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare un confronto tra queste due espressioni culturali, entrambe capaci di rappresentare la storia e le tradizioni del paese. L’appuntamento si rivolge a chi desidera scoprire come il linguaggio del vino si incroci con quello della settima arte.

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Giovedì 21 maggio alle 19, al Caffè Dante Bistrot di Verona, l'aperitivo diventa un viaggio attraverso due linguaggi capaci di raccontare l'Italia al mondo: il vino e il cinema. La regista e sceneggiatrice Francesca Pedrazza Gorlero, vincitrice di un Emmy Award, dialoga con tre produttrici venete. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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