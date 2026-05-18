Aperitivi con le donne del vino | al Caffè Dante un dialogo tra vino e cinema
Giovedì 21 maggio, alle 19, al Caffè Dante Bistrot di Verona, si svolgerà un evento che unisce due mondi simbolo dell’Italia: il vino e il cinema. Durante l’aperitivo, i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare un confronto tra queste due espressioni culturali, entrambe capaci di rappresentare la storia e le tradizioni del paese. L’appuntamento si rivolge a chi desidera scoprire come il linguaggio del vino si incroci con quello della settima arte.
Giovedì 21 maggio alle 19, al Caffè Dante Bistrot di Verona, l'aperitivo diventa un viaggio attraverso due linguaggi capaci di raccontare l'Italia al mondo: il vino e il cinema. La regista e sceneggiatrice Francesca Pedrazza Gorlero, vincitrice di un Emmy Award, dialoga con tre produttrici venete. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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