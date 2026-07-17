Le violenze sugli animali nei circhi arrivano in Parlamento | interrogazione al Ministro Giuli e alla Presidente Meloni

Due interrogazioni sono state presentate in Parlamento in seguito a un'inchiesta che ha documentato violenze sugli animali in alcuni circhi italiani. Le interrogazioni sono rivolte al Ministro della Cultura e alla Presidente del Consiglio. La pubblicazione del rapporto ha portato all'attenzione dei parlamentari le condotte denunciate nel settore dei circhi.

Dopo la pubblicazione dell'inchiesta sulle violenze subite dagli animali in alcuni circhi in Italia, arrivano due interrogazioni indirizzate al Ministro della Cultura Alessandro Giuli e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Abusi, privazioni e violenze sugli animali: ci siamo infiltrati nello spettacolo dei circhi

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