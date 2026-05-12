Derby di Roma il caso arriva in Parlamento | interrogazione al Ministro Piantedosi La ricostruzione di quanto sta accadendo!

Da calcionews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caos legato alla programmazione del derby tra Roma e Lazio ha superato i confini dello stadio e si è trasferito nelle aule parlamentari. La vicenda riguarda le decisioni prese dalla Lega Serie A e dalla Prefettura, che hanno generato disordini e proteste. In risposta, è stata presentata un’interrogazione al Ministro dell’Interno, che sarà chiamato a riferire sulla gestione dell’evento e sulle responsabilità coinvolte.

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